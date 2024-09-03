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        Eskişehir Valiliği'nden 'sonik' patlama sesi uyarısı

        ESKİŞEHİR Valiliği, 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından yapılacak olan yüksek irtifa ses üstü uçuşun sonik patlama sesi meydana getirebileceğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 20:20 Güncelleme: 03.09.2024 - 20:25
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        Eskişehir Valiliği'nden 'sonik' patlama sesi uyarısı
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        ESKİŞEHİR Valiliği, 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından yapılacak olan yüksek irtifa ses üstü uçuşun sonik patlama sesi meydana getirebileceğini duyurdu.

        Eskişehir Valiliği’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 4-5 Eylül 2024 tarihlerinde, 10.00-17.00 saatleri arasında yüksek irtifa ses üstü uçuşu icra edileceğinden sonik patlama sesi duyulabilecektir" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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