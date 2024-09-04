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        Tuğba hemşirenin cenazesini ailesi teslim aldı, eşi adli kontrolle serbest (2)

        OTOMOBİLİNARKA CAMI KIRIKTIEskişehir'de yaşadığı binanın otoparkındaki otomobilinde boğazı kesilmiş cesedi bulunan hemşire Tuğba Koç'un gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen eşi A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 12:51 Güncelleme: 04.09.2024 - 12:55
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        Tuğba hemşirenin cenazesini ailesi teslim aldı, eşi adli kontrolle serbest (2)
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        OTOMOBİLİNARKA CAMI KIRIKTI

        Eskişehir’de yaşadığı binanın otoparkındaki otomobilinde boğazı kesilmiş cesedi bulunan hemşire Tuğba Koç’un gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen eşi A.K., savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan Tuğba hemşirenin cansız bedeninin bulunduğu otomobilinin arka camının kırık olduğu ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin, etraftaki cam kırıklarını delil olarak topladığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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