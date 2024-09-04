Tuğba hemşirenin cenazesini ailesi teslim aldı, eşi adli kontrolle serbest (3)

‘EŞİMUYKU PROBLEMİ NEDENİYLE BUNALIMA GİRMİŞTİ’

Eskişehir’de yaşadığı binanın otoparkındaki otomobilinde boğazı kesilmiş cesedi bulunan hemşire Tuğba Koç’un gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eşi A.K.’nin, savcılık sorgusunda, eşinin uyku problemi olduğunu ve bundan dolayı psikolojik tedavi görüp, bunalıma girdiğini söylediği öğrenildi.

İLK BULGULAR İNTİHAR YÖNÜNDE

Savcılıktan alınan bilgiye göre de Tuğba Koç’un cenazesinde yapılan ilk incelemede, intihar ettiğine yönelik emareler olduğu belirtildi.