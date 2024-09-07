İBB Başkanı İmamoğlu: Eskişehir, uygulama noktasında örnek alınabilecek Türkiye'nin birinci şehri

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eskişehir'e gelerek bazı ziyaretler yaptı ve davetlere katıldı. İmamoğlu, "İyi şehirciliğin, iyi bir kentleşmenin, insanların hayatını mutlu kılan bir belediyeciliğin, sosyal demokrat bir bakış açısının kente katabilecekleri noktasında Eskişehir, birçok zihnin aslında kuluçka kabul edebileceği, buraya gelip, görüp, uygulama noktasında örnek alabileceği, Türkiye'mizin birinci kenti diyebilirim" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eskişehir’e gelerek ziyaret ve davetlere katıldı. İlk olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden İmamoğlu’nu, belediye önünde Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve partililer karşıladı. Belediye önünde vatandaşlarla fotoğraf çektiren İmamoğlu, daha sonra Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile baş başa sohbet etti. Sohbetin ardından Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’na geçen Ünlüce ve İmamoğlu, meclis üyeleriyle bir araya geldi. Salon’da meclis üyelerine seslenen İmamoğlu, “Eskişehir’in sevilecek çok yönü var. Hem bir Cumhuriyet şehri, hem de bir tarihi yönüyle. Ama özellikle son çeyrek yüzyılda, özellikle Yılmaz Büyükerşen hocamızla gerçekten başka bir boyuta geçti, Eskişehir’in şehirciliği ve kent yaşamı. Tabi 1997’den sonra göreve başlayan Yılmaz hocamızı da biraz daha gelip görmeye, tanımaya, anlamaya 2000’li yılların başında geldim, daha sonra ilçe başkanı olduğumda geldim, sonra birkaç kez daha ziyaretlerim oldu. Dolayısıyla o değişimi, o 25 yılı kendi içinde farklı periyotlarda yaşadım, gördüm. Şahidiyim yani içinde olan pek hissedemez, dışarda olan onu biraz daha etkili hisseder. Bu bakımdan iyi şehirciliğin, iyi bir kentleşmenin, insanların hayatını mutlu kılan bir belediyeciliğin, sosyal demokrat bir bakış açısının kente katabilecekleri noktasında Eskişehir, birçok zihnin aslında kuluçka kabul edebileceği, buraya gelip, görüp, uygulama noktasında örnek alabileceği, Türkiye'mizin birinci kenti diyebilirim” dedi. Ayşe Ünlüce’nin şehrin ilk kadın büyükşehir belediye başkanı olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, “Ayşe başkanımızla bu yeni dönemde hep beraber daha da ivmelenen belediyeciliği ve hizmet dönemini başta büyükşehirlerimize yaşatmak istiyoruz. 11 büyükşehrin itibarını ve ortaya koyduğu iyi hizmetin halk dilinde ne kadar siyasetimize katkı sunduğunu hepimiz yaşadık ve gördük. Şimdi 14 Büyükşehir belediyesi olduk, elbette her belediyemizden başarı bekliyoruz. Ama 14 Büyükşehir belediyemiz bu dönem, tarihi bir sorumluluk üstlenmiştir. 2019’da üstlenilen o büyük sorumluluk, daha da büyüyerek devam etmekte. Çünkü temel amacımız, şehirlerimizde oluşturduğumuz mutluluğu bütün Türkiye’ye yayabilmek. Bunun da yolu açıkçası belediyelerin başarısından geçiyor. Bu bakımdan Ayşe başkanımızın hem geçmiş belediye deneyimi, hem hep beraber omuz omuza veren ortak akıl felsefemiz ve de bunun aslında Türkiye’nin bütününe yansıyabilecek şekilde Türkiye Belediyeler Birliği’nde de görev yapıyor olmamız, çok yönlü mücadele sahasını bize sunuyor. Bu bir avantaj. Yorulacağız, ama yorulmayacağız. Çok çalışacağız, durmayacağız” şeklinde konuştu.

'BÜTÜN YEREL YÖNETİMLERİ YÜKSEK SORUMLULUK HİSSİ İLE GÖREVE DAVET EDİYORUZ' Sahip oldukları bütün belediyelerde insanların hak ettiği iyi yaşamı ortaya koymaları gerektiğini söyleyen İmamoğlu, “Bu yönüyle burada bulunan bütün yerel yönetici arkadaşlarıma, bütün meclis üyesi olsun, bürokraside olsun, bütün yerel yönetimin içinde bulunan belediye başkanlarımızla birlikte arkadaşlarımı lütfen ama lütfen yüksek sorumluluk hissi ile göreve davet ediyoruz. Yani ben zaten görevimi öyle yapıyorum, hayır bu daha da yüksek seviyede, büyük bir fedakarlık. Görevinizi yaparken bir seferberlik duygusuyla hatta her gününüzde bu iktidar yolculuğunda ben bugün acaba gerçekten gereğini yaptım mı ? Yapmadım mı ? Bir eksiğim açığım varsa bir gün sonra bunu nasıl kapatabilirim ? Daha fazla nasıl emek harcayabilirim ki, bu sürecin hakkını verebileyim düşüncesiyle hareket etmesi gerekiyor. Hep birlikte bunu yapabilirsek başaracağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.