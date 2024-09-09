Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de 'Uluslararası Model Uçak Yarışması' düzenlendi

        ESKİŞEHİR'de Türk Hava Kurumu (THK), Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) ve Eskişehir Havacılık Spor Kulübü (ESHAVK) ortaklığında 'Uluslararası 2 Metre Model Planör Şampiyonası' düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 11:49 Güncelleme: 09.09.2024 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de 'Uluslararası Model Uçak Yarışması' düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR'de Türk Hava Kurumu (THK), Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) ve Eskişehir Havacılık Spor Kulübü (ESHAVK) ortaklığında 'Uluslararası 2 Metre Model Planör Şampiyonası' düzenlendi. Motorsuz planörlerin yarıştığı F3L yarışında, 'THK Model Uçak' birinci oldu.

        Eskişehir'in İnönü ilçesinde bulunan Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde 'Uluslararası 2 Metre Model Planör Şampiyonası' düzenlendi. 4 farklı ülkeden toplam 27 sporcunun katıldığı şampiyonada, toplam 9 takım mücadele etti. 7-8 Eylül tarihlerinde düzenlenen şampiyonada sporcular, bireysel ve takım olarak dereceye girebilmek için kıyasıya rekabet etti. Şampiyonada bireysel kategoride Resul Asabükü birinci, Emre Sağlık ikinci, İlker Nahıncı ise üçüncü oldu. 8 Eylül Pazar günü gerçekleşen final uçuşunda yarışan 9 takımın rekabetinde, birinci sırada 'THK Model Uçak' ekibi yer alırken, ikinciliği 'Team Magic', üçüncülüğü ise 'ESHAVK 2' takımı elde etti. Yarışların ardından THK Model Uçak Müdürü Mehmet Arslan tarafından dereceye giren sporculara ve takımlara ödülleri takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de 2024-2025 Adli Yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
        Eskişehir'de 2024-2025 Adli Yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
        Eskişehir'de trafikte kural ihlali yapan sürücüler dronla tespit edildi
        Eskişehir'de trafikte kural ihlali yapan sürücüler dronla tespit edildi
        İBB Başkanı İmamoğlu: Eskişehir, uygulama noktasında örnek alınabilecek Tür...
        İBB Başkanı İmamoğlu: Eskişehir, uygulama noktasında örnek alınabilecek Tür...
        Ekrem İmamoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
        Ekrem İmamoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
        Eskişehir'deki evinin bahçesinde kurduğu atölyede "kuksa bardak" üretiyor
        Eskişehir'deki evinin bahçesinde kurduğu atölyede "kuksa bardak" üretiyor