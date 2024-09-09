Kazada, meslektaşı eşi ile birlikte hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi

Kaza, dün öğle saatlerinde Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana geldi. Kahraman Kudu’nun kontrolünü yitirdiği 55 AKY 625 plakalı otomobil, refüjdeki rögar kapağına çarpıp takla attı. Kazada Giresun Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Kahraman Kudu ile Giresun Valiliği'nde görevli polis memuru eşi Filiz Mutlu Kudu hayatını kaybetti, çiftin çocukları Elif Su Kudu (8) ile Berin Su Kudu (6) ise yaralandı. Sungurlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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