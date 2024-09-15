Eskişehir'de Odunpazarı ESOK Rallisi sona erdi

ESKİŞEHİR Otomobil Spor Kulübü (ESOK) tarafından düzenlenen 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın beşinci ayağı tamamlandı. 62 otomobil ve 124 sporcunun katıldığı organizasyonda Parkur Racing takımından Kerem Kazaz ve Corentin Silvestre ikilisi birinci oldu.

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) tarafından her yıl düzenlenen Odunpazarı ESOK Rallisi, bu yıl Odunpazarı Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. 2010 yılından bu yana organize edilen yarışın resmi başlangıcı, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve protokol üyelerinin katılımıyla Odunpazarı Meydanı’nda gerçekleşti. Yarışın ilk günü Eskişehir Kent Ormanı’nda düzenlenen özel seyirci etabı ile başladı. İlk gün sonuçlarında Parkur Racing takımından Kerem Kazaz ve Corentin Silvestre 06.07’lik dereceyle günü lider tamamladı. İkinci gün yarışları; Uluçayır, Yukarı Ilıca ve Kirazlıçeşme etaplarında düzenlendi. Gün sonunda Parkur Racing takımından Kerem Kazaz ve Corentin Silvestre ikilisi 46.35’lik dereceleriyle liderliğini sürdürdü. Son gün yarışları ise Yukarı Kalabak ve İdris Yayla bölgesinde yer alan iki özel etabın geçilmesiyle tamamlandı. Parkur Racing takımından Kerem Kazaz ve Corentin Silvestre ikilisi, liderliği bırakmayarak Odunpazarı ESOK Rallisi’nin şampiyonu oldu.