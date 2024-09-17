Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Hırsızlık amacıyla girdiği evde kadını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

        ESKİŞEHİR'de hırsızlık amacıyla girdiği evde, iş arkadaşının eşi Safinaz Ayten'in (72) altın bileziği gasbedip öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Usta (34), 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'yağma ve hırsızlık' suçundan ise indirimsiz 17 yıl hapse mahkum edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 16:19 Güncelleme: 17.09.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hırsızlık amacıyla girdiği evde kadını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR'de hırsızlık amacıyla girdiği evde, iş arkadaşının eşi Safinaz Ayten’in (72) altın bileziği gasbedip öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Usta (34), ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ‘yağma ve hırsızlık’ suçundan ise indirimsiz 17 yıl hapse mahkum edildi.

        Tepebaşı ilçesi Zafer Mahallesi Özen Sokak'ta oturan Safinaz Ayten, ocak ayında eve gelen eşi ve oğlu tarafından ölü bulundu. Ayten'in yüz ve bileklerinde morluklar tespit edilirken, boynunun kırılarak öldürüldüğü belirlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin başlattığı cinayet soruşturmasında incelenen Mobese ve güvenlik kameralarında, eve kar maskesiyle giren şüphelinin özel bir sağlık kuruluşunda ambulans şoförü olan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Usta olduğu belirlendi. Usta, iş yerinde gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Hırsızlık', 'Yağma' ve 'Nitelikli kasten öldürme' suçlarından tutuklandı.

        Yapılan incelemede Mehmet Usta’nın ambulans şoförlüğünün yanı sıra ölen Safinaz Ayten’in eşi Mehmet Usta ile aynı kereste atölyesinde ek işte çalıştığı tespit edildi. Evinde altın olduğunu öğrendiği Mehmet Usta’nın ev anahtarını çalıp, hırsızlık amacıyla eve girdikten sonra karşılaştığı Safinaz Ayten’i ağzını kapatıp öldürdükten sonra kolundaki altın bileziği çaldığı anlaşıldı. Sanık Mehmet Usta ise Safinaz Ayten’i öldürmediğini belirterek ifadesinde, “Salonda 'Benim yüklü miktarda borcum var, borç almaya geldim, geri ödeyeceğim' dedim. 'İmdat' diye bağırmaya başladı, bu sırada bileğindeki altın bileziği görmüştüm. Bir elimde ağzını kapatıp diğer elimde zorla bileziği aldım. Evden çıkarken benim sırtıma vurdu. Daha sonra evden çıkıp kaçtım. Ben evden ayrıldığımda teyze hayattaydı” dedi.

        Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Usta’nın yanı sıra öldürülen Safinaz Ayten'in eşi Mehmet, kızları Özden ve Çiğdem Ayten ile avukatlar katıldı. Duruşmada Adli Tıp Kurumu’ndan gelen detaylı ölüm raporu okundu. Raporda Safinaz Ayten’in ağız burun kapanması ve boyna baskı uygulanması sonucu oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulma nedeniyle öldüğü belirtildi. Avukatların savunmalarının ardından son sözü sorulan sanık Mehmet Usta, çok pişman olduğunu ifade ederek, “Hakkımdaki adli tıp ve kriminal raporlarını kabul etmiyorum. İki yavrum var, dikkate alınmasını talep ediyorum” dedi.

        Savunmaların ardından mahkeme heyeti sanık Mehmet Usta’ya ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ‘Yağma’ suçundan 11 yıl, ‘Hırsızlık’ suçundan ise 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet cezalarda iyi hal indirimi uygulamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        İdil Bilgen yabancı basında
        İdil Bilgen yabancı basında
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        "Her şey yolunda"
        "Her şey yolunda"
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Eski cani kocasından çocuklarını korudu cezaevine girdi
        Eski cani kocasından çocuklarını korudu cezaevine girdi
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi

        Benzer Haberler

        Zerin'in öldüğü davada kardeşi: Ablamın otopside kanında uyuşturucu çıktı s...
        Zerin'in öldüğü davada kardeşi: Ablamın otopside kanında uyuşturucu çıktı s...
        Zerin Kılınç'ın ölümüyle ilgili davada beraat eden kişi uyuşturucu ticareti...
        Zerin Kılınç'ın ölümüyle ilgili davada beraat eden kişi uyuşturucu ticareti...
        AK Parti İl Başkanı Albayrak, Büyükşehir Belediyesinin Stratejik Planı'nı d...
        AK Parti İl Başkanı Albayrak, Büyükşehir Belediyesinin Stratejik Planı'nı d...
        Tekstil fabrikalarından aldığı üretim fazlası kumaşları giysiye dönüştürüyo...
        Tekstil fabrikalarından aldığı üretim fazlası kumaşları giysiye dönüştürüyo...
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de kaybolan kişi ekiplerce bulundu
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de kaybolan kişi ekiplerce bulundu
        Eskişehir'de kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
        Eskişehir'de kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı