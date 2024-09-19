Havacılık tutkunları Eskişehir'deki hava gösterisinde buluşacak

ESKİŞEHİR’de Sivrihisar Havacılık Merkezi’nde bu yıl 9’uncusu düzenlenecek hava gösterilerinin hazırlıkları tamamlandı. Yerli ve yabancı akrobasi pilotlarını bir araya getiren gösterilerde İsveçli mühendis pilot Sanna Hedin de kendi modifiye ettiği uçağıyla ilk kez Türkiye’de gösteri yapacak. Uçmanın kendisine büyük heyecan ve mutluluk verdiğini söyleyen Hedin, “Bütün Avrupa'yı geçerek zor bir yolculuktan sonra geldik. Buradaki tesisler çok güzel. Burada olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.

Eskişehir’de Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi tarafından bu yıl 21-22 Eylül tarihlerinde 9’uncu kez düzenlenecek akrobasi gösterileri için hazırlıklar tamamlandı. Yurt dışından gösterilere katılacak olan pilotlar da uçaklarıyla son provalarını yaptı. Bu yıl Türkiye’de ilk kez hava gösterilerine katılacak olan İsveçli mühendis pilot Sanna Hedin (34), akrobasi uçağıyla geldiği Sivrihisar Havacılık Merkezi’nde son kontrolleri ve prova uçuşlarını gerçekleştirdi. Kendi modifiye ettiği ‘Extra 300’ uçağıyla ilk kez Türkiye’de gösteri yapacak olan 2 çocuk annesi Sanna Hedin, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi. Havaalanında 10 yıldır alt yapı mühendisi olarak çalıştığını ve akrobasi gösterileri yaptığını belirten Hedin, “İsveç'ten geliyorum. Sürekli akrobasi uçuşları yapıyorum. İki tane çocuğum var, çocuklarımla da uçuyorum. Bir tane 'paper cup' uçağım var. Bu benim akrobasiler için kullandığım uçak. Uçmayı çok seviyorum ve burada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu uçak tabii deneysel bir uçak olduğu için çok rahat bir şekilde modifiye edebiliyoruz. Özellikle rudder (kuyruktaki hareketli dik kısım, istikamet dümeni) büyüttük. Burada koçumla beraber bu işleri yaptık. Bunları gerçekleştirebilmek büyük bir zevk veriyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de ilk kez akrobasi gösterisinde yer alacağı için çok heyecanlı olduğunu belirten Sanna Hedin, “Burada olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Buraya davet edilmekten de onur duyuyorum. Buraya tabii bütün Avrupa'yı geçerek zor bir yolculuktan sonra geldik. Buradaki tesisler çok güzel” diye konuştu. Türkiye’nin ilk ve tek kadın profesyonel akrobasi pilotu olan Semin Öztürk Şener de bu yıl 9’uncu kez düzenlenecek hava gösterisi için prova uçuşlarını tamamladı. Sivrihisar Havacılık Merkezi’nin dünya havacılığının buluşma noktası haline geldiğini anlatan Şener, “Sivrihisar Hava Gösterileri için beklenen hafta sonu geldi. Bu bizim göz bebeğimiz, bütün dünya havacılığının buluşma noktası. Ben de bu hafta sonu iki uçuş sergileyeceğim. Böyle harika bir organizasyonda yer almaktan çok büyük gurur duyuyorum. Büyük bir heyecanla geri sayıma başladık. 7’den 70’e bütün havacılık sevdalılarını buraya bekliyoruz” dedi.