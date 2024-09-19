Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Havacılık tutkunları Eskişehir'deki hava gösterisinde buluşacak

        ESKİŞEHİR'de Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde bu yıl 9'uncusu düzenlenecek hava gösterilerinin hazırlıkları tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 14:58 Güncelleme: 19.09.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havacılık tutkunları Eskişehir'deki hava gösterisinde buluşacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR’de Sivrihisar Havacılık Merkezi’nde bu yıl 9’uncusu düzenlenecek hava gösterilerinin hazırlıkları tamamlandı. Yerli ve yabancı akrobasi pilotlarını bir araya getiren gösterilerde İsveçli mühendis pilot Sanna Hedin de kendi modifiye ettiği uçağıyla ilk kez Türkiye’de gösteri yapacak. Uçmanın kendisine büyük heyecan ve mutluluk verdiğini söyleyen Hedin, “Bütün Avrupa'yı geçerek zor bir yolculuktan sonra geldik. Buradaki tesisler çok güzel. Burada olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.

        Eskişehir’de Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi tarafından bu yıl 21-22 Eylül tarihlerinde 9’uncu kez düzenlenecek akrobasi gösterileri için hazırlıklar tamamlandı. Yurt dışından gösterilere katılacak olan pilotlar da uçaklarıyla son provalarını yaptı. Bu yıl Türkiye’de ilk kez hava gösterilerine katılacak olan İsveçli mühendis pilot Sanna Hedin (34), akrobasi uçağıyla geldiği Sivrihisar Havacılık Merkezi’nde son kontrolleri ve prova uçuşlarını gerçekleştirdi. Kendi modifiye ettiği ‘Extra 300’ uçağıyla ilk kez Türkiye’de gösteri yapacak olan 2 çocuk annesi Sanna Hedin, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi. Havaalanında 10 yıldır alt yapı mühendisi olarak çalıştığını ve akrobasi gösterileri yaptığını belirten Hedin, “İsveç'ten geliyorum. Sürekli akrobasi uçuşları yapıyorum. İki tane çocuğum var, çocuklarımla da uçuyorum. Bir tane 'paper cup' uçağım var. Bu benim akrobasiler için kullandığım uçak. Uçmayı çok seviyorum ve burada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu uçak tabii deneysel bir uçak olduğu için çok rahat bir şekilde modifiye edebiliyoruz. Özellikle rudder (kuyruktaki hareketli dik kısım, istikamet dümeni) büyüttük. Burada koçumla beraber bu işleri yaptık. Bunları gerçekleştirebilmek büyük bir zevk veriyor” ifadelerini kullandı.

        Türkiye’de ilk kez akrobasi gösterisinde yer alacağı için çok heyecanlı olduğunu belirten Sanna Hedin, “Burada olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Buraya davet edilmekten de onur duyuyorum. Buraya tabii bütün Avrupa'yı geçerek zor bir yolculuktan sonra geldik. Buradaki tesisler çok güzel” diye konuştu.

        Türkiye’nin ilk ve tek kadın profesyonel akrobasi pilotu olan Semin Öztürk Şener de bu yıl 9’uncu kez düzenlenecek hava gösterisi için prova uçuşlarını tamamladı. Sivrihisar Havacılık Merkezi’nin dünya havacılığının buluşma noktası haline geldiğini anlatan Şener, “Sivrihisar Hava Gösterileri için beklenen hafta sonu geldi. Bu bizim göz bebeğimiz, bütün dünya havacılığının buluşma noktası. Ben de bu hafta sonu iki uçuş sergileyeceğim. Böyle harika bir organizasyonda yer almaktan çok büyük gurur duyuyorum. Büyük bir heyecanla geri sayıma başladık. 7’den 70’e bütün havacılık sevdalılarını buraya bekliyoruz” dedi.

        Airshow 2024 Direktörü Senan Öztürk ise Türkiye’de tek olan hava gösterilerinin yerli ve yabancı çok sayıda akrobasi pilotuna ev sahipliği yapacağını söyledi. Öztürk, “Sivrihisar Havacılık Merkezi bu yıl 9’uncu kez hava gösterileri düzenliyor. Merkezimiz artık dünya havacılığında kabul görmüş bir noktada. Yerli ve yabancı akrobasi pilotlarımız yine bu yıl Sivrihisar’da buluşarak Eskişehir semalarında renkli gösteriler sunacak” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar
        İranlı turist, güzelleşmek için İstanbul'a geldi kabusu yaşadı
        İranlı turist, güzelleşmek için İstanbul'a geldi kabusu yaşadı
        İstanbul'da korkunç olay! Kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm!
        İstanbul'da korkunç olay! Kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm!
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        "Sığınıklara girin" çağrısı panik yarattı
        "Sığınıklara girin" çağrısı panik yarattı
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        170 parçası İstanbul'da
        170 parçası İstanbul'da

        Benzer Haberler

        İsveçli hava akrobasi pilotu Sanna Hedin, Sivrihisar Hava Gösterileri'ne ha...
        İsveçli hava akrobasi pilotu Sanna Hedin, Sivrihisar Hava Gösterileri'ne ha...
        Eskişehir'de 2 iş insanına silahlı saldırılarla ilgili davanın görülmesine...
        Eskişehir'de 2 iş insanına silahlı saldırılarla ilgili davanın görülmesine...
        Eskişehir'de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
        Eskişehir'de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
        Eskişehir'in "Amazon" kadınları, dragon festivalinde ikinci şampiyonluğu is...
        Eskişehir'in "Amazon" kadınları, dragon festivalinde ikinci şampiyonluğu is...
        Eski sevgilisini 15 bıçak darbesiyle ağır yaralayan sanığa 19 yıl 7 ay hapi...
        Eski sevgilisini 15 bıçak darbesiyle ağır yaralayan sanığa 19 yıl 7 ay hapi...
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı