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        Oğluna rapor vermeyen aile hekimini darbeden anne gözaltına alındı

        ESKİŞEHİR'de oğluna rapor vermeyen kadın aile hekimi A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 13:59 Güncelleme: 20.09.2024 - 14:05
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        Oğluna rapor vermeyen aile hekimini darbeden anne gözaltına alındı
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        ESKİŞEHİR’de oğluna rapor vermeyen kadın aile hekimi A.D.’yi darbeden anne Y.C., beyaz kod verilmesi üzerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Aile hekimi A.D. ise hastanede tedaviye alındı.

        Olay, Tepebaşı ilçesi Favziçakmak Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi. Aile merkezine giden Y.C., oğluna rapor almak istediğini söyledi. Merkezdeki 4 aile hekiminden biri olan A.D., başka bir aile hekimine kayıtlı Y.C.’nin oğluna misafir kaydı açarak muayene etti. Çocuğun sağlık sorunu olmadığını belirleyen aile hekimi A.D. rapor veremeyeceğini söylemesi üzerine Y.C.’nin saldırısına uğradı. Aile hekimi A.D., başını evrak dolabına çarpıp yere düşerken, Y.C. yerde de hekime saldırısını sürdürdü. Sesleri duyan çalışanlar ve sıra bekleyen hastaların araya girmesi sonucu Y.C., odadan uzaklaştırıldı. Beyaz kod verilmesi üzerine gelen polis ekipleri, Y.C.’yi gözaltına aldı. Aile hekimi A.D., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Eskişehir Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, yaralı aile hekimi A.D.’yi hastanede ziyaret ederek olayla ilgili bilgi aldı. Tomografisi çekilen yaralı aile hekimi Dr. A.D.’nin müşahede altında tutulduğu belirtildi.

        Soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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