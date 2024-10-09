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        Kadını takip edip taciz eden şüpheliye ev hapsi

        ESKİŞEHİR'de takip ettiği F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 17:55 Güncelleme: 09.10.2024 - 18:00
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        Kadını takip edip taciz eden şüpheliye ev hapsi
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        ESKİŞEHİR’de takip ettiği F.A. adlı kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Y.E.’ye, çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi verildi. Şüphelinin kadını evine kadar takip ettiği anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

        Tepebaşı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde oturan F.A.’yı takip eden Y.E., iddiaya göre sokak ortasında cinsel tacizde bulundu. F.A. kaçarak evinin olduğu apartmana girdi. Arkasından gelen Y.E., içeri giremeyince oradan ayrıldı. F.A.’nın şikayeti üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince araştırma başlatıldı. Kimliği apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen Y.E., evinde yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.’ye, ev hapsi verildi.

        Şüpheli Y.E.’nin kadını, takip edip apartmana girmeye çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde F.A.’nın arkasından gelen Y.E.’nin bir süre kapıda durduğu daha sonra ise oradan ayrıldığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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