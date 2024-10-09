Kadını takip edip taciz eden şüpheliye ev hapsi

ESKİŞEHİR’de takip ettiği F.A. adlı kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Y.E.’ye, çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi verildi. Şüphelinin kadını evine kadar takip ettiği anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde oturan F.A.’yı takip eden Y.E., iddiaya göre sokak ortasında cinsel tacizde bulundu. F.A. kaçarak evinin olduğu apartmana girdi. Arkasından gelen Y.E., içeri giremeyince oradan ayrıldı. F.A.’nın şikayeti üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince araştırma başlatıldı. Kimliği apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen Y.E., evinde yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.’ye, ev hapsi verildi.