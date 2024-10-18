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        Parmak izi incelemesi bahanesiyle girdikleri evlerden 3 milyon lira çaldılar

        ESKİŞEHİR'de kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp, parmak izi incelemesi yapacaklarını söyleyen 3 kişi, 2 evden yaklaşık 3 milyon liralık altın ve döviz çalarak kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 17:54 Güncelleme: 18.10.2024 - 18:00
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        Parmak izi incelemesi bahanesiyle girdikleri evlerden 3 milyon lira çaldılar
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        ESKİŞEHİR'de kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp, parmak izi incelemesi yapacaklarını söyleyen 3 kişi, 2 evden yaklaşık 3 milyon liralık altın ve döviz çalarak kaçtı. 3 şüpheli Gaziantep'teki yol uygulamasında yakalanırken, çalınan altınların salça kovasının içine poşetlenerek gizlendiği ortaya çıktı.

        Eskişehir'de 3 kişi, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak 2 eve girdi. Evde parmak izi incelemesi yapacaklarını anlatan 3 kişi, yaklaşık 3 milyon liralık altın ve dövizi çaldıktan sonra kaçtı. Ev sahipleri, şüphelilerin evdeki altın ve paraları aldığını fark ederek polise ihbarda bulundu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ev ve sokaklardaki güvenlik kameralarından şüphelilerin Zekeriya T. (27), eşi Gündeş T. (23) ve İbrahim A. (17) olduğunu belirledi. Araçları takibe alınan şüphelilerin Gaziantep’e gittikleri tespit edildi

        EVLİ ÇİFT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Nurdağı ilçesi girişinde yapılan yol kontrolünden yakalanan 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada Eskişehir'deki 2 evden çalınan altınların, salça kovasının içine poşetlenerek gizlendiği belirlendi. Gaziantep'teki işlemlerinin ardından Eskişehir’e getirilen 3 şüphelinin yaklaşık 3 milyon 91 bin liralık altın ve döviz çaldığı anlaşıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan Zekeriya T. ile eşi Gündeş T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim A.'nın Çocuk Şubesi'ndeki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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