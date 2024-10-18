Parmak izi incelemesi bahanesiyle girdikleri evlerden 3 milyon lira çaldılar

ESKİŞEHİR'de kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp, parmak izi incelemesi yapacaklarını söyleyen 3 kişi, 2 evden yaklaşık 3 milyon liralık altın ve döviz çalarak kaçtı. 3 şüpheli Gaziantep'teki yol uygulamasında yakalanırken, çalınan altınların salça kovasının içine poşetlenerek gizlendiği ortaya çıktı.

Eskişehir'de 3 kişi, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak 2 eve girdi. Evde parmak izi incelemesi yapacaklarını anlatan 3 kişi, yaklaşık 3 milyon liralık altın ve dövizi çaldıktan sonra kaçtı. Ev sahipleri, şüphelilerin evdeki altın ve paraları aldığını fark ederek polise ihbarda bulundu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ev ve sokaklardaki güvenlik kameralarından şüphelilerin Zekeriya T. (27), eşi Gündeş T. (23) ve İbrahim A. (17) olduğunu belirledi. Araçları takibe alınan şüphelilerin Gaziantep’e gittikleri tespit edildi