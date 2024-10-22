Eskişehir'de dilenen 193 çocuk, sokaktan kurtarıldı

ESKİŞEHİR Valiliği'nin başlattığı 'Sokakta Çalıştırılan, Dilendirilen ve Dış Çevrenin Olumsuzluklarına Maruz Kalan Çocukların Korunması' projesi ile dilenen 193 çocuk, sokaktan kurtarıldı. Vali Hüseyin Aksoy, "En önemli hedeflerimizden birisi de 121 çocuğumuzu eğitime kazandırdık" dedi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un talimatıyla geçen yıl ekim ayında kentte, dilendirilen çocuk veya engellilere para verilmesi yasaklandı. Dilenen çocukların sokaklardan kurtarılarak okullarına devam etmesi amacıyla da 'Sokakta Çalıştırılan, Dilendirilen ve Dış Çevrenin Olumsuzluklarına Maruz Kalan Çocukların Korunması' projesi hazırlandı. Proje kapsamında emniyet ve jandarma ekiplerinin yanı sıra zabıta ekipleri denetimlerini sıkılaştırırken, Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından çocuklar ve aileleri hakkında inceleme süreci başlatıldı. Birinci yılını tamamlayan proje sayesinde dilencilik yapan 193 çocuk, sokaktan kurtarıldı.

'SOKAKLAR ÇOCUKLAR İÇİN TEHLİKELİ' Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, sokakların çocuklar için riskli ve tehlikeli olduğunu ifade ederek amaçlarının eğitimlerine devam etmelerini sağlamak olduğu söyledi. Geçen yıl yayınladıkları genelgelerle birçok kamu kurumunu da harekete geçirdiklerini kaydeden Vali Aksoy, "9 Ekim 2023 tarihinde valilik emriyle Eskişehir ili sınırları içerisinde özellikle kavşaklarda çocukların cam silmesi, mendil satması gibi, dilencilik yapması gibi uygulamaların yasaklandığına dair kararımızı aldık. Daha sonra 20 Ekim 2023 tarihinde de bir genelgeyle de bunu takip edecek kurumlarımızla paylaştık. Birçok kurumumuza görev ve sorumluluk verdik. Özellikle burada çocuklarımızın sokaktan kurtarılarak, okullara kazandırılması, suça bulaşmamaları yönünde bütün kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde çalışma yapma kararı aldık ve bunu uygulamaya da geçirdik. Sokaklar, çocuklar için riskli, çocuklar için tehlikeli. Çocukların olması gereken noktalar, okulları. Bu amaçla yürüttüğümüz bu çalışmada bugüne kadar, son 1 yıl içerisinde toplam 193 çocuğumuza sokakta müdahale edildi" dedi.

'42 AİLEMİZE DESTEK OLDUK' Vali Aksoy, sokakta ilk kez dilendiği tespit edilen çocukların ailelerine uyarı tebligatı yaptıklarını, ikinci kez tespit edilmeleri durumunda ailelerine idari para cezası uygulanarak haklarında suç duyurusunda bulunulduğunu anlattı. Sokaktan kurtarılan çocuklardan 121'nin eğitime kazandırıldığını anlatan Vali Aksoy, "Bu çocuklarımızdan 123'ünün ailesi, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından ziyaret edildi. Tedbir kararı uygulanan 18 çocuğumuz var. Ekonomik yönden yapılan inceleme sonrası desteklenen 42 ailemiz var. Özellikle idari para cezası uyguladığımız aile sayısı 12. Bu 12 aile hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığı'na aynı zamanda da suç duyurusunda bulunduk. En önemli hedeflerimizden birisi de 121 çocuğumuzu eğitime kazandırdık. Bu çocuklarımız sokaklarda çalışırken okulunu ihmal ediyordu. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinasyonunda bu çocuklarımız eğitime kazandırılmıştır. Sosyal ve kültürel kurslara katılan çocuk sayımız 94, Sağlık Müdürlüğümüz tarafından sağlık taraması yapılan çocuk sayımız 95, aşıları eksik olduğu tespit edilen ve aşıları yapılan çocuk sayımız 91. Eskişehir halkından da bir talebimiz var. Dilenen çocuklara yardım yapılmaması, onlardan bir şey satın alınmaması, satın alınan aslında çocuğun geleceği olduğunu ifade ettik. Eskişehir halkı da bu çalışmalarımıza destek verdi" konuştu.

'ASLINDA ONLARA KÖTÜLÜK YAPIYORUZ' Proje kapsamında çalışmaya destek veren Türkçe öğretmeni Tufan Özden de sokaklardan çalışan çocuklardan alışveriş yapılmaması gerektiğini belirterek, şunları söyledi: "Şimdi ışıklarda duruyoruz, peçete satan veya su satan çocuklarımızı hemen çağırıp, para veriyoruz. İyilik yaptığımızı düşünüyoruz, aslında onlara kötülük yapıyoruz. Neden? Çünkü çocuklar para kazandıkça okula gelmek istemiyorlar, sosyal aktivitelere katılmak istemiyorlar. Bir yerde vicdanen onlara yardım ettiğimizi düşünürken bir yandan da zarar veriyoruz. Bunları da göz önüne almamız gerektiğini düşünüyorum. Sayın Valim aslında bize bu projeyle bir nevi bunu göstermiş oldu. Çocukların yeri okuldur, okulda olmalılar, sosyal hayatın içerisinde olmalılar."