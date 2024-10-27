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        Eskişehir'de kaçak sigara operasyonu; boş filtreleri içi dolu gibi ambalajlayıp, kutulara taş koymuşlar

        ESKİŞEHİR'de bir hafif ticari araçta, 75 bin adet kaçak sigara ile 140 bin sigara filtresi ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 17:47 Güncelleme: 27.10.2024 - 17:50
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        Eskişehir'de kaçak sigara operasyonu; boş filtreleri içi dolu gibi ambalajlayıp, kutulara taş koymuşlar
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        ESKİŞEHİR’de bir hafif ticari araçta, 75 bin adet kaçak sigara ile 140 bin sigara filtresi ele geçirildi. Boş filtrelerin içi dolu gibi ambalajlanıp, kutularının içine ağırlık yapması için taş koyulduğu tespit edilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi’ için yapılan çalışmalar kapsamında, şüphe üzerine durdurdukları hafif ticari araçta 75 bin adet kaçak sigara ile 140 bin sigara filtresi ele geçirdi. Filtrelerin, satın alan kişileri aldatmak amacıyla içi doldurulmuş makaron gibi ambalajlandığı, ağırlık yapması için de kutu içlerine taş yerleştirildiği tespit edildi. Gözaltına alınan sürücüye, para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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