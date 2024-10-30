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        Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle başından vurdu

        ESKİŞEHİR'deErkan Şalt (30), tartıştığı arkadaşı Okan E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 13:01 Güncelleme: 30.10.2024 - 13:05
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        Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle başından vurdu
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        ESKİŞEHİR'deErkan Şalt (30), tartıştığı arkadaşı Okan E. tarafından pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü.

        Olay, sabah saatlerinde Tepebaşı ilçesi Kartal Tepesi Sokak'taki 4 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Erkan Şalt, Okan E., O.A. ve H.K. iddiaya göre; sohbet ettikleri sırada tartışma çıktı. Okan E., evde bulunan pompalı tüfekle Şalt'ı başından vurdu. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şalt'ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Okan E., O.A. ile H.K. isimli kadın gözaltına alınırken, cenaze Eskişehir Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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