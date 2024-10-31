Arkadaşını, yeni alınan tüfeği denerken başından vurmuş

ESKİŞEHİR'de arkadaşı Erkan Şalt'ı (30), pompalı tüfekle başından vurarak öldüren Okan E. ile olay sırasında yanında bulunan 1'i kadın, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Okan E.'nin emniyetteki ifadesinde, arkadaşının yeni aldığı tüfeği denerken, tüfeğin ateş aldığını söylediği öğrenildi.

Olay, dün sabah saatlerinde, Tepebaşı ilçesi Kartal Tepesi Sokak'taki 4 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Erkan Şalt, Okan E., O.A. ve H.K., iddiaya göre, sohbet ettikleri sırada tartışma çıktı. Okan E., evde bulunan pompalı tüfekle Şalt'ı başından vurdu. Silah sesini duyanların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Şalt'ın olay yerinde öldüğünü belirledi. Okan E., O.A. ile H.K. isimli kadın gözaltına alındı. Olay sırasında evde olduğu belirlenen B.Y. isimli şüpheli de yakalandı. Olayda kullanılan pompalı tüfeğin ruhsatsız olduğu da belirlendi.