Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Arkadaşını, yeni alınan tüfeği denerken başından vurmuş

        ESKİŞEHİR'de arkadaşı Erkan Şalt'ı (30), pompalı tüfekle başından vurarak öldüren Okan E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 14:11 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arkadaşını, yeni alınan tüfeği denerken başından vurmuş
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR'de arkadaşı Erkan Şalt'ı (30), pompalı tüfekle başından vurarak öldüren Okan E. ile olay sırasında yanında bulunan 1'i kadın, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Okan E.'nin emniyetteki ifadesinde, arkadaşının yeni aldığı tüfeği denerken, tüfeğin ateş aldığını söylediği öğrenildi.

        Olay, dün sabah saatlerinde, Tepebaşı ilçesi Kartal Tepesi Sokak'taki 4 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Erkan Şalt, Okan E., O.A. ve H.K., iddiaya göre, sohbet ettikleri sırada tartışma çıktı. Okan E., evde bulunan pompalı tüfekle Şalt'ı başından vurdu. Silah sesini duyanların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Şalt'ın olay yerinde öldüğünü belirledi. Okan E., O.A. ile H.K. isimli kadın gözaltına alındı. Olay sırasında evde olduğu belirlenen B.Y. isimli şüpheli de yakalandı. Olayda kullanılan pompalı tüfeğin ruhsatsız olduğu da belirlendi.

        Okan E.'nin emniyetteki ifadesinde, "Arkadaşım yeni tüfek almış, onu deniyorduk. Arkadaşım denediğinde ateş almadı. Ben elime aldığımda ateş aldı" dediği öğrenildi.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Mahkemenin kararını açıkladı
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        Miras yüzünden kardeş katili oldu
        Miras yüzünden kardeş katili oldu
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü
        Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Kiracıya horonlu taciz
        Kiracıya horonlu taciz
        Natalie Portman, İstanbul'u paylaşmadı
        Natalie Portman, İstanbul'u paylaşmadı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin davada mütalaa...
        Eskişehir'de bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin davada mütalaa...
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan Cumhuriyet Başsavcısı Karakülah'a ziyaret
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan Cumhuriyet Başsavcısı Karakülah'a ziyaret
        Eskişehir'de "dilencilikle mücadele" kapsamında 297 kişiye ceza uygulandı
        Eskişehir'de "dilencilikle mücadele" kapsamında 297 kişiye ceza uygulandı
        Ortaokul öğrencisi Mihraç Kaya Cumhuriyet Koşusunda il birincisi oldu
        Ortaokul öğrencisi Mihraç Kaya Cumhuriyet Koşusunda il birincisi oldu
        Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle başından vurdu
        Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle başından vurdu
        Eskişehir'de bir kişi evde tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü
        Eskişehir'de bir kişi evde tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü