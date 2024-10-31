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        MHP'li Yönter, partisinin Eskişehir teşkilatını ziyaret etti

        MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Eskişehir il başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 17:55 Güncelleme: 31.10.2024 - 18:00
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        MHP'li Yönter, partisinin Eskişehir teşkilatını ziyaret etti
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        MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Eskişehir il başkanlığını ziyaret etti.

        MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Eskişehir il başkanlığına ziyarette bulundu. Ziyarette Yönter’e, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Alp Yıldız, Fatih Yaşar, geçmiş dönem MYK üyesi Nevzat Ünlütürk ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyesi Taner Gökçek eşlik etti. Yönter, İl Başkanı İsmail Candemir’den teşkilatın faaliyetleri hakkında bilgi alırken, ilçe yöneticilerinin de katıldığı toplantıda, parti çalışmaları, yerel teşkilatların faaliyetleri ve ilerleyen dönemde yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

        Toplantının ardından hatıra fotoğrafı çektiren MHP heyeti, kentten ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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