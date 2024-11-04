Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir ve İstanbul'da yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 5 şüpheli yakalandı

        ESKİŞEHİRve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 'yüksek kazanç', 'forex kazanç', 'yatırım temsilcisi' gibi ilanlarla vatandaşları dolandıran 5 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 12:01 Güncelleme: 04.11.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir ve İstanbul'da yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 5 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİRve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, ‘yüksek kazanç’, ‘forex kazanç’, ‘yatırım temsilcisi’ gibi ilanlarla vatandaşları dolandıran 5 şüpheli yakalandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ‘Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçunu gerçekleştirdiği tespit edilen 5 şüpheliye yönelik çalışma başlattı. Sosyal medya üzerinden, ‘yüksek kazanç’, ‘forex kazanç’ ve ‘yatırım temsilcisi’ ilanı ve reklamı verip yanıltıcı paylaşımda bulunarak, kişileri web sitelerindeki aldatıcı linklerle yönlendirdikleri, kazanç vaadi ile para yatırmalarını sağladıkları ve haksız kazanç temin edip, farklı şehirlerde paravan şirketler kurdukları tespit edilen şüpheliler, Eskişehir ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, başka kişilere ait çok sayıda banka ve kredi kartı ile çok sayıda kullanıma hazır sim kart ele geçirildi.

        Eskişehir’de yakalanan 1’i kadın 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, İstanbul’da yakalanan 1 şüphelinin ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mahkemeye bağlanarak ifade vereceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Otomotiv pazarı 1 milyon adede koşuyor
        Otomotiv pazarı 1 milyon adede koşuyor
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        Soğuk ve kurak!
        Soğuk ve kurak!
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        İstanbul Nişantaşı'da bıçaklı düello!
        İstanbul Nişantaşı'da bıçaklı düello!
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        "Sandığınız gibi değil"
        "Sandığınız gibi değil"
        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!
        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!
        Sermaye artırımı planı!
        Sermaye artırımı planı!
        Donald Trump'ın kampanyasında neler öne çıktı?
        Donald Trump'ın kampanyasında neler öne çıktı?
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"

        Benzer Haberler

        Eskişehir merkezli yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık operasyo...
        Eskişehir merkezli yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık operasyo...
        Eskişehir Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulamasında çalışmalar sürüyor
        Eskişehir Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulamasında çalışmalar sürüyor
        Guandong ve Hong Kong'da müzikle dostluk köprüsü kuruldu
        Guandong ve Hong Kong'da müzikle dostluk köprüsü kuruldu
        Eskişehir'de "Ötekileştirilmiş" resim sergisi açıldı
        Eskişehir'de "Ötekileştirilmiş" resim sergisi açıldı
        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici, organ bağışının önemine dikkati çekti
        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici, organ bağışının önemine dikkati çekti
        Eskişehir 147 milyon dolarla aylık ihracat rekoru kıran iller arasında ilk...
        Eskişehir 147 milyon dolarla aylık ihracat rekoru kıran iller arasında ilk...