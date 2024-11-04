Eskişehir'de kaldığı inşaatta ölü bulundu
ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesindeki apartman inşaatında kalan Ural Alpçetin'in (79) cansız bedeni bulundu.
ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesindeki apartman inşaatında kalan Ural Alpçetin'in (79) cansız bedeni bulundu.
Ertuğrulgazi Mahallesi Çilem Caddesi'ndeki 5 katlı apartman inşaatının girişinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, hayatını kaybeden kişinin eşi ile sorun yaşadığı için bir süredir inşaatta kaldığı Alpçetin olduğunu belirledi. Cenaze belediye tabibinin olay yerindeki incelemesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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