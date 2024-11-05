Eskişehir'de kaçak kazı yapan 4 şüpheliye suçüstü

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Günyüzü ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı sonrası harekete geçti. Kaçak kazı yapılan bölgeye düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince bölgede yapılan incelemede, 6 adet muhtelif kazı malzemeleri, el dedektörü ve pointer cihazı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı.

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