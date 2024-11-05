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        Eskişehir'de kaçak kazı yapan 4 şüpheliye suçüstü

        ESKİŞEHİR'inGünyüzü ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 12:32 Güncelleme: 05.11.2024 - 12:35
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        Eskişehir'de kaçak kazı yapan 4 şüpheliye suçüstü
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        ESKİŞEHİR'inGünyüzü ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, suçüstü yakalandı.

        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Günyüzü ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı sonrası harekete geçti. Kaçak kazı yapılan bölgeye düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince bölgede yapılan incelemede, 6 adet muhtelif kazı malzemeleri, el dedektörü ve pointer cihazı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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