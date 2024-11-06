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        Eskişehir'de 1690 paket kaçak sigara yakalandı

        ESKİŞEHİR'de düzenlenen operasyonda, bandrolsüz ve hologramsız 1690 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 15:42 Güncelleme: 06.11.2024 - 15:45
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        Eskişehir'de 1690 paket kaçak sigara yakalandı
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        ESKİŞEHİR’de düzenlenen operasyonda, bandrolsüz ve hologramsız 1690 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesinde piyasaya sürülmek üzere, kente kaçak sigara getirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmaların ardından kimliği tespit edilen şüphelinin aracında ve adresinde 1690 paket farklı markalarda, bandrolsüz ve hologramsız sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında, '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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