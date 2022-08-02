Eskişehir'de yakalanan 7 firari hükümlü cezaevine teslim edildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "Tehdit, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, gasp ve alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma" suçlarından 2 yıl ila 5 yıl hapse mahkum edilen ve cezaları kesinleşen 7 hükümlüye yönelik operasyon düzenledi.

Saklandıkları evlerde yakalanan S.O, M.K, K.B, S.C, E.Ü, M.K. ile H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



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