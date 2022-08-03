Eskişehir'de otomobil park halindeki kamyona çarptı 5 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Alihan Çevik idaresindeki 34 DH 2866 plakalı otomobil, Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 26 TD 025 plakalı kamyona çarptı. Savrulan otomobil refüje çarparak durdu.

Kazada, otomobil sürücüsü Çevik ile aynı araçta bulunan Feytullah Bora, Tolgahan Sezer, Sare Karadut ile Gökçe Demirler yaralandı.

Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan ikisinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.