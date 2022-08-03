Eskişehir'de çelik bariyerleri çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in İnönü ilçesinde kara yolu kenarlarında güvenlik amacıyla kullanılan çelik bariyerleri çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnönü- Kütahya kara yolunda trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde gitmekte olan ve arkasında çelik bariyer yüklü 43 VH 886 plakalı minibüsü durdurdu.

Ekipler, araçta yapılan incelemede battaniyelere sarılı olarak gizlenmeye çalışılmış, kara yolu kenarlarında güvenlik amacıyla kullanılan piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira olan çelik bariyerler olduğu tespit etti.

Araç sürücüsü R.E. ile yanında bulunan A.O'nun gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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