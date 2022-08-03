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AK Parti Milletvekili Günay'dan Han ilçesine ziyaret

AA

AK Parti Milletvekili Günay'dan Han ilçesine ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, "Köy Köy Eskişehir" adlı projesi kapsamında Han ilçesini ziyaret etti.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Günay'ın Han ilçesindeki ziyaretinde AK Parti İl Başkanlığı Dış İlçe Koordinatörü Ahmet Akpınar ve Han İlçe Koordinatörü Cenk Sezer, Han İlçe Başkanı Arif Taşçı, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Belceli, İlçe Teşkilat Başkanı Satılmış Yurter hazır bulundu.

Han Kaymakamı Murat Ak'ı ziyaret eden Günay, daha sonra ilçedeki kurum müdürlerinden brifing aldı. Toplantıya Han Kaymakamı Ak, Yazı İşleri Müdürü Şerif Akdemir, İlçe Emniyet Amiri Erhan Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Emre Uçar, İlçe Nüfus Müdürü Hızır Sofcu, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Mustafa Öncel, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Eroğlu, İlçe Müftüsü Fatih Bilgiç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali İhsan Söker, Mal Müdür Vekili Bekir Belceli, İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Fatih Kaya, SYDV Müdürü Yücel Konakçı, İlçe Tapu Müdürü Burhan Sevim ve Milli Emlak Şefi Tuğba Gürcan katıldı.

Toplantıdaki görüşlerine yer verilen Günay, ilçedeki çalışmaları Kaymakam Ak ile değerlendirdiklerini belirterek, brifing aldıkları kurum müdürlerinin taleplerini ilettiklerini bildirdi.

İlçenin kalkınmasına yönelik proje ve yatırımları masaya yatırdıklarını ifade eden Günay, şunları kaydetti:

"Her biri için atılması gereken adımları belirledik. SYDV tarafından evde bakım hizmeti geliştirilmeli. Okul alanını ziyaret ettik, çevre düzenlemesi ihtiyacı var. Geçici yerinde görev yapacak Aile Sağlık Merkezi'nin tadilat çalışmalarını yerinde inceledik, ihtiyaçları belirledik. Mal Müdürlüğü binasını gördük. İlçemizde güzel gelişmelere de tanık oluyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğünce Han Halk Eğitim Merkezi olarak daha önce hiç kurs açılmazken 2021-2022 döneminde farklı alanlarda 25 kurs açılmış olup, sene sonu itibarıyla halk eğitim sergisi açılmış, halkın yüzde 17'si katılım sağlamış. İlçede Şehit Bayram Özden Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin TÜBİTAK 4006 kapsamında 15 projesi fuarda sergilenmiş. Han ilçesi liseye giriş sınavlarında bu sene Eskişehir ilçeleri arasında 4. sıraya yerleşmiş, bir öğrencimiz Eskişehir'de Borsa İstanbul Fen Lisesini kazanmış. Bu başarılı sonuçlar bir eğitimci olarak beni çok mutlu etti. Öğrencilerimizi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan tüm eğitimcilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. ilçemizde devam eden yatırımları ve projeleri yakından takip ediyoruz."

Günay, Han Toplum Sağlığı Merkezi yatırımı gerçekleşinceye kadar geçici yerinde görev yapacak merkezin tadilat çalışmalarını yerinde incelediklerine değinerek, "2018 Yılında Han ilçemize yeni bir TSM yapımına ilişkin 2,5 milyon lira aktarıldı. Sağlık Bakanlığı'ndan sağlanan ödenek ne yazık ki Han Belediyesi tarafından izinler zamanında verilmeyince kullanılamadı. Sağlık Bakanlığımız, Hanlı hemşerilerimize sağlanan hizmetin aksamaması için 2022 yılı içinde yeni bir ödenek daha çıkardı. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca nezdinde emeği geçen tüm bakanlık personelimize teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yatırımlar konusunda manipülasyona izin vermeyiz"

İlçe merkezindeki esnafı ziyaret edip, ilçe sakinleriyle buluşan Günay, şunları belirtti:

"Esnafımız sıkıntılarından bahsetti, çok rasyonel önerileri de oldu. Bu önerileri ilgili mercilere ileteceğiz. Kahvehanede Hanlı hemşerilerimiz ile ilçemizin sorunları ve kalkınması için projeleri konuştuk, sorularını yanıtladık. Devletimizin getirdiği hizmetleri anlattık. Bunlardan en önemlisi Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerçekleşen doğalgaz erişimi. Hanlı hemşerilerimiz büyük bir heyecanla doğalgazı bekliyor. Unutmayalım bu altyapı projesi hükümetimiz tarafından gerçekleştirilmekte. Bu yatırımların arkasında çok ciddi bir emek var. Yıllarca takip edilen konular, onlarca kurum kuruluş ile yürütülen süreçler, stratejik aksiyonlar ve çok daha fazlası var. Tüm bu çabada, çalışmada bulunmayıp, bir fotoğraf ile insanları manipüle etmek isterseniz, bu çok mümkün olmamakla beraber bizim de izin vereceğimiz bir şey değil. Çok net ifade edeyim; hükümetimizin yatırımları konusunda manipülasyona izin vermeyiz."

Daha sonra Günay, Dış İlçe Koordinatörü Ahmet Akpınar, İlçe Koordinatörü Cenk Sezer, İlçe Başkanı Arif Taşçı, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Belceli katılımıyla teşkilat toplantısı düzenlendi.

Milletvekili Günay, Han İlçe Teşkilat Başkanı Satılmış Yurter'in babasının vefatı nedeniyle taziye ve İlçe Başkanı Arif Taşçı'nın kızı Duygu'nun düğünü dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

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