Eskişehir'de belediye otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de belediye otobüsünün lastik kısmında çıkan yangın söndürüldü.



Gündoğdu Mahallesi çevre yolunda, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 26 TC 039 plakalı halk otobüsünün lastik kısmında balataların aşırı ısınmasından dolayı alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında hasar meydana geldi.



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