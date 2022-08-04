Eskişehir'de asayiş

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte aranan şahıslara yönelik çalışmaları sonucunda hükümlü S.Y'yi yakaladı.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan S.Y, işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

Öte yandan Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde evinin bahçesine yasadışı Hint keneviri ektiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde bir kişinin evinin bahçesinde yasadışı olarak kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Mihalıççık İlçe Emniyet Amirliği ile koordineli şekilde yürütülen çalışma sonucu, Camikebir Mahallesi'nde yaşayan Ö.Ö.A. isimli şahsın evinin bahçesinde yasadışı kenevir yetiştirildiği tespit etti.

Ekiplerce, evin bahçe kısmında içerisinde ele geçirilen boyları yaklaşık 40-70 santim uzunluğunda 82 kök kenevir bitkisi yakılarak imha edildi.

Şüpheli Ö.Ö.A. hakkında "Uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanuna muhalefet, yasadışı kenevir ekmek" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.