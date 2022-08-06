Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de sağanak, trafikte aksamalara neden oldu.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken zaman zaman doluya dönüşen yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları meydana geldi.



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