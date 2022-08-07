Eskişehir'de asayiş uygulamasında aranan 16 kişi yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 350 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şubelerine bağlı ekipler, kent merkezini Ankara, Bursa, Kütahya ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında denetim yaptı.

Ekipler, İsmet İnönü, Basın Şehitleri ve Sivrihisar caddeleri ile Porsuk Bulvarı'ndaki eğlence merkezlerini de denetledi.

Kentin girişlerinde arama noktaları oluşturan ekipler, bazı araçları kontrol etti.

Ekiplerce, 7 bin 649 kişinin genel bilgi taraması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı. Denetlenen 86 iş yerinden 8'ine ilgili kanun gereği idari ceza uygulandı.

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