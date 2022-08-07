AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'dan büyükşehir belediyesine eleştiri

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirerek, şehrin hiçbir noktasında neden kapalı durak sistemi olmadığını sordu.

Çalışkan, yaptığı açıklamada, halkı düşünen bir belediyenin yapması gerekenlerin basit olduğunu belirterek, Eskişehir’de maalesef halkı düşünen bir belediyecilik anlayışının olmadığını bildirdi.

Eskişehir'de halkı düşünmeyen bir belediyecilik anlayışı mevcut olduğunu ifade eden Çalışkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"En basit örnekle, özellikle yoğun kalabalığın olduğu, Odunpazarı durakları, çarşı tramvay durağı, belediye tramvay durağı ve eski otogar durağı dahil şehrimizde bir tane dahi kapalı durak sistemi yok. Buralara ivedi şekilde kapalı durak sistemi yapılmalı. Eskişehir, özellikle kışın dondurucu zemheri soğuklarının olduğu, yazın ise kavurucu sıcakların yaşandığı bir yer. Vatandaşlarımız toplu taşıma araçlarını kullanacakları zaman dört mevsim bu olumsuz hava koşullarından etkilenmek zorunda bırakılıyor."

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesinin 1 milyar 365 milyon lira olduğunu kaydeden Çalışkan, "Büyükşehir dahi olmayan ve belediyelerinin bütçeleri katbekat daha düşük olan komşularımız, Afyon, Bilecik, Kütahya ve Bozüyük'te dahi akıllı durak sistemleri mevcut. Ayrıca bu sistemler de 5-6 sene önce kurulmuş. Buralarda yaşayan vatandaşlarımız, kapalı duraklar içinde bulunan; ısıtma ve soğutma sistemleri, sınırsız internet, ücretsiz cep telefonu şarj sistemi ve benzeri kolaylıklar sayesinde konforlu bir şekilde toplu taşıma araçlarını kullanıyor. Bu konfor Eskişehirlilere neden çok görülüyor? Güzelim şehrimizde neden bir tane dahi kapalı durak sistemi yok? Çok mu pahalı, çok mu meşakkatli? Ya da seçim yaklaşınca mı bazılarının aklına gelecek? Algıyla ve popülist söylemlerle görüldüğü gibi belediyecilik bir yere kadar."değerlendirmesinde bulundu.

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