Eskişehir'de hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 4 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheli, tutuklandı.

İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gerçekleşen motosiklet hırsızlığını olayları üzerine çalışma başlattı.

Olayların gerçekleştiği bölgede araştırma yapan polis, şüpheli B.K'yi tespit etti. Polis düzenlediği operasyonda 4 farklı hırsızlık olayının şüphesi olduğu iddia edilen B.K'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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