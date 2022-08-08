Eskişehir'deki şiddetli rüzgarda çadırları zarar gören tarım işçilerine yardım

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen şiddetli rüzgarda çadırları zarar gören mevsimlik tarım işçilerine yardım edildi.



İlçeye bağlı Buzluca Mahallesi'nde konaklayan mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı bazı çadırlar önceki gün meydana gelen şiddetli rüzgarda zarar gördü.

Sivrihisar Kaymakamlığınca, çadırları zarar gören tarım işçilerinin barınması amacıyla Sivrihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü misafirhanesi tahsis edilmesine rağmen işçiler, bölgeden ayrılmak istemedi.



Bunun üzerine Sivrihisar Kaymakamlığınca İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından bölgedeki mevsimlik tarım işçilerine çeşitli yardımlarda bulunuldu.

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