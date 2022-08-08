AK Parti Milletvekili Günay, Çifteler ilçesini ziyaret etti

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Çifteler ilçesini ziyaret etti.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Günay'ın Çifteler ilçesine bağlı Abbashalimpaşa Mahallesi'ni ziyaretinde Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, il yönetiminden Dış İlçe Koordinatörü Ahmet Akpınar, İlçe Koordinatörü Metin Tunaboy, İlçe Başkanı Mustafa Yeşil, İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Can eşlik etti.

Açıklamada ziyaretle ilgili görüşlerine yer verilen Günay, mahalle muhtarı Halit Özden ve mahalle sakinleri ile bir araya geldiğine değinerek, "Hemşerilerimiz talep ve isteklerini iletti. Uzun uzun sohbet ettik, yapabileceğimiz konuları not aldık, sorumluluk alanımız dışında kalan hizmetler konusunda bilgi verdik. En büyük istekleri köylerine doğal gaz gelmesi. İnşallah o da yakın bir zamanda gerçekleşir, ancak şu anda tüm Türkiye genelinde ilçeler tamamlanıyor. Tarımla uğraşan vatandaşlarımızın çok somut talepleri oldu. Hepsini ileteceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Eşlik eden heyet ile Abbashalimpaşa'da ikamet eden şehit Fahrettin Özden'in babası Halit Özden’i ziyaret eden Günay, "Şehitlerimizin hakkını millet olarak ödeyemeyiz. Mertebesi en yüksek makamdalar. Bizler de şehit ailelerimizi yalnız bırakmıyoruz, hatırlarını soruyor, isteklerini öğreniyoruz. Şehidimiz için dua okuduk. Cumhurbaşkanımızın özel selamlarını ilettik. Halit Bey bize yıllardır topladığı tarım aletlerini gösterdi. Adeta müze olmuş, antika değeri olan bir çok aleti doğal ortamda sergiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Saithalimpaşa Mahallesini de ziyaret eden Günay, mahalle muhtarı Talat Karagöz ve vatandaşlarla araya geldi. Daha sonra Günay, Saithalimpaşa'da şehit Kemal Karagöz'ün annesi Halime ve babası Talat Karagöz'ü ziyaret etti.

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