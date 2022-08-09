Eskişehir'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İbrahim Aktaş'ın (43) kullandığı 26 NF 398 plakalı otomobil, Tepebaşı ilçesi sınırları içinde yer alan sulama kanalına düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, vinç yardımıyla sudan çıkarılan otomobilde bulunan Aktaş'ın öldüğünü belirledi.

Sürücünün cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna gönderildi.

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