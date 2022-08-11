Eskişehir'de Gürsöğüt-1 Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin açılışı yapıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bulunan Gürsöğüt-1 Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından canlı bağlantıyla gerçekleştirildi.
Açılışa Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Harun Karacan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile diğer ilgililer katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nden video konferansla bağlandığı törende, Gürsöğüt-1 Hidroelektrik Santrali'nin açılışı için kurdele kesildi.
Yaklaşık 70 milyon metreküp su depolanacak Gürsöğüt-1 Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde yıllık 302 gigavat enerji üretilecek.