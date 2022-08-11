Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Mayıslar Mahallesi Çatmalı mevkisinde ormanlık alanda yıldırım nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 arazöz ve orman işçilerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

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