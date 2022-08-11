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ESKİŞEHİR (AA) - TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

TEI'den yapılan açıklamaya göre, TEI Eskişehir Yerleşkesinde düzenlenen imza törenine TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, TEI Programlar Direktörü Ahmet Kain, BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Talha Pamukçu ile şirket yetkilileri katıldı.

Protokol kapsamında TEI, BOTAŞ envanterinde bulunan tüm gaz türbinleri için mühendislik desteği verilmesi, yerlileştirme, yenileştirme ve verimlilik kapsamında yapılacak çalışmalar ile bakım ve servis konularında BOTAŞ'a destek verecek.

TEI'nin geliştireceği gaz türbini ve doğal gaz kompresörleri konularında da BOTAŞ ile ortak çalışma yapılacak.

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