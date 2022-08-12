Sivrihisar'da sağanak, tarım işçilerinin çadırlarına zarar verdi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki sağanak, bazı mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarında hasara neden oldu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Benlikuyu Mahallesi'nde mevsimlik işçilerine ait 11 çadırın yoğun yağmurdan dolayı zarar gördüğü, çadır içindeki bazı yaşam malzemelerinin kullanılamaz hale geldiğini tespit etti.

Sivrihisar Belediyesi ve Karayolları 45. Şube Şefliğince zarar gören çadırlar bölgesinin düzenlenmesi ve yeni su baskınının önüne geçmek amacıyla bölgeye iş makinası ve ekip görevlendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.