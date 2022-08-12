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AK Parti Milletvekili Avcı'dan Sivrihisar'a 10 milyon liralık kredi müjdesi

AA

AK Parti Milletvekili Avcı'dan Sivrihisar'a 10 milyon liralık kredi müjdesi

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Mihalıççık ve Sivrihisar ilçelerinde bazı programlara iştirak etti.

Avcı'nın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Avcı, Gürsöğüt-1 Barajı ve Hidroelektrik Santrali açılışının ardından Sivrihisar ilçesine geçerek AK Parti İlçe Danışma Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Altan, mahalle temsilcileri ve AK Parti'li üyeler yer aldı.

- "Günde 2 saatten fazla elektrik verilmeyen günleri yaşadık"

Avcı, programda yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde hizmete giren 34 hidroelektrik santralinin açılışına katıldıktan sonra toplantıya geldiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışı canlı bağlantıyla gerçekleştirdiğini ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

"Bunlardan biri de Eskişehir'imizdeki Gürsöğüt-1 Barajı'ydı. İlk defa oy kullanacak olan gençler 20 yıllık AK Parti iktidarından başka bir şey görmediler ondan öncesini bilmiyorlar. Dolayısıyla başka bir iktidarın başka bir yönetimin başka bir çizginin nelere mal olabileceğini sizin ve bizim kadar bilmiyorlar. Önümüzdeki seçimlerde 40 yaşın üzerindeki seçmenden herhangi bir kuşkum yok. Onlar muhalefetin haline bakarak durumu görüyorlar ve onların evveliyatını biliyorlar. Onların tekrar ellerine fırsat geçerse neler yapabileceklerini ve neler yapmayacaklarını siz biliyorsunuz ama gençler bilmiyorlar. Şimdi 'gençler bilmezler' diyoruz ama nasıl anlatacağız? Mesela hanımefendiler elektrik kesintilerini hatırlarlar, önceden ilan edilen veya edilmeyen kesintiler, tam yemeğe kalkacaksınız, çamaşıra kalkacaksınız, bir işi yapacaksınız elektrikler yok. Ders çalışacak çocuklar ama elektrikler yok. Günde 2 saatten fazla elektrik verilmeyen günleri hepimiz yaşadık ve biliyoruz."

Nabi Avcı, kendinden önce söz alanların Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'nün yaptıklarını çok güzel özetlediğine değinerek, şunları kaydetti:

"Hakikaten Sivrihisar 2014'ten önceki Sivrihisar değil. Önümüzdeki seçimlerde 2014 öncesini bilmeyen 6,5 milyon seçmen oy kullanacak bunların bir kısmı da Sivrihisar'da. Bu gençlerimiz zannediyorlar ki her sene burada onlar doğmadan önce de böyle şenlikler yapılıyordu, böyle hizmetler getiriliyordu, böyle müzeler açılıyordu zannediyorlar. Kilim müzesi, heykel müzesi hep vardı zannediyorlar. Bugünkü gibi sosyal hizmetler eskiden de vardı zannediyorlar. Ama öyle değil. Bunu hepimiz biliyoruz ama gençlere de bir şekilde, güzel güzel anlatmamız gerekiyor.

Sivrihisar'a geldik ama eli boş gelmedik. Özellikle bu İlçe Danışma Toplantımıza yetiştirmek için uğraştığımız bir müjdemiz vardı. Çok şükür o da yetişti. Biliyorsunuz Hamid Başkanımız çok güzel sokak sağlıklaştırmaları ve restorasyonlar yapıyor. Sivrihisar tarihine ve kültürüne yakışır bir çevreye yeniden kavuşuyor. İşte o çalışmalarda kullanmak üzere belediyemizin İller Bankasından 10 milyon liralık bir kredi talebi vardı. İller Bankasının yönetim kurulu toplandı ve kredi talebimiz onaylandı. İnşallah bu hizmetler daha da hızlanarak yürüyecek. Sivrihisar bir kere daha dünyanın merkezi olduğunu güzellikleriyle kanıtlayacak. Hayırlı uğurlu olsun inşallah."

Toplantı sonrası Avcı ve beraberindeki heyet, Sivrihisar ilçesinde yapımı tamamlanan ve restorasyonu devam eden bütün çalışmaları yerinde inceledi.

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