Eskişehir'de bıçaklı saldırgan etkisiz hale getirildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Çifteler ilçesinde elindeki bıçakla çevresindekilere saldıran şüpheli, polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçede kurulan pazar alanına gelen ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen O.K, elindeki bıçağı sallayarak çevredekilere hakaret etmeye başladı.

Bir süre sonra saldırgan hareketlerde bulunan şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışıldı.

Bir kişinin üzerine doğru yürüyen O.K, araya giren polis tarafından uzaklaştırıldı. Bu sırada bıçakla polisin üzerine gelen O.K, uyarı atışının ardından bacağından vuruldu.

Yaralanan şüpheli, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

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