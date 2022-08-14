Eskişehir'de polis ekipleri vatandaşları bilgilendirdi

ESKİŞEHİR (AA) - Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki vatandaşlara bilgilendirme toplantısı düzenledi.



Emirler, Koyunlar ve Orta mahallelerinde ikamet eden vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, özellikle kıraathane, cami, fırın gibi mekanların camlarına düğün ve asker eğlencesi gibi etkinliklerde gösterilmesi gereken tutum ve davranışlar hususunda afişler astı.



Mahallelerin muhtarlarına da konuyla ilgili detaylı bilgi verildi. Ayrıca Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünce söz konusu mahallelerde yapılan her etkinliğin düzenli olarak kontrol edilmesi amacıyla sabit ve devriye ekipleri görevlendirildi.

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