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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Milletvekili Günay'dan Mihalıççık ilçesine ziyaret

AA

AK Parti Milletvekili Günay'dan Mihalıççık ilçesine ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay Mihalıççık ilçesini ziyaret etti.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mihalıççık Kaymakamı Onur Aykaç'ı ziyaret eden Günay, ilçedeki proje ve yatırımlar hakkında bilgi aldı. Günay, kaymakamlıkla yakın çalıştıklarını belirterek, "İlçemizin refah düzeyini yükseltecek girişimleri için hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. En son Kiraz Üreticileri Birliği kurulmasına önderlik etti. Desteğimiz her zaman yanında. Mihalıççık'ta 4 bin 660 dekar üretim alanında yıllık 7 bin 500 ton kiraz üretimi yapılmakta ve üretilen kirazın yaklaşık yüzde 90'ı ihraç edilmekte. Önümüzdeki 10 yılda İlçede kiraz üretimin 20 bin tonun üzerine çıkması beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

Mihalıççık Nüfus Müdürlüğünü de ziyaret eden Günay, daha sonra kurum müdürleriyle istişare toplantısına katıldı.

Günay, ilçe halkına müjdelerinin olduğunu anlatarak şunları aktardı:

"Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılı yatırım programına alınan Eskişehir Mihalıççık-Alpu yolunda temel takviyeli bakım onarım ve asfaltlama çalışmalarına 28 Temmuz itibarıyla başlandı. Şu an için kazıma işlemleriyle başlayan 15 kilometrelik çalışmanın iki ay içerisinde tamamlanacağı öngörülmektedir."

AK Parti Mihalıççık İlçe Kadın Kolları Başkanı Suzan Karakaya'ya babasının vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulunan. Günay, Karakaya'ya başsağlığı diledi.

Ziyarette Günay'a il yönetiminden Dış İlçeler Koordinatörü Ahmet Akpınar, İlçe Koordinatörü Mehmet Başkaya, İlçe Başkanı Soner Ergün, İlçe Kadın Kolları Başkanı Suzan Karakaya, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Atilla Yurtseven ve Saffet Çay eşlik etti.

Günay, son olarak AK Parti İlçe Teşkilatı ile toplantı yaptı.

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