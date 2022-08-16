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Eskişehir'de tarımsal üretim için çiftçilere 106 bin dekar Hazine arazisi desteği

AA

Eskişehir'de tarımsal üretim için çiftçilere 106 bin dekar Hazine arazisi desteği

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Tarım ve Orman Bakanlığının arazi dağıtım projeleri kapsamında il genelinde 1119 çiftçiye 105 bin 925 dekar Hazine arazisinin çiftçilik yapmak şartıyla dağıtımının tamamlanma aşamasına geldiğini bildirdi.

Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, 3083 sayılı kanun kapsamında Arazi Dağıtım Projesi'ne ilişkin rakamlar hakkında bilgi verdi.

Eskişehir genelinde 14 mahallede çalışmaların son aşamasına geldiğini aktaran Çalışkan, şunları kaydetti:

"​​​​​​​1038 hak sahibi çiftçimize 104 bin 855 dekar hazine arazisi dağıtımı tamamlandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Günyüzü ilçesi Kayakent Mahallesi'nde de 1070 dekar Hazine arazisinin 81 hak sahibi çiftçimize dağıtım işlemlerine devam ediliyor. Böylece, köyünde ve mahallesinde kalıp tarımsal üretim yapan toplam 1119 çiftçimize 105 bin 925 dekar Hazine arazisi dağıtımı tamamlanmış olacak. Ayrıca Günyüzü ilçesi Ayvalı Mahallesi ve Sivrihisar ilçesi Kaldırım Mahallesi’nde yapılmış olan Hazine arazisi dağıtım projelerinde yedek hak sahibi olan toplam 8 üreticimize de tarımsal üretim yapmaları amacıyla arazi dağıtımları gerçekleşecek. Tapu tescil aşamasındaki projenin ağustos ayı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

3083 sayılı kanun gereğince, Bakanlar Kurulunca uygulama alanı ilan edilen bölge ve köylerdeki tarıma elverişli hazine arazilerinin bölge normu çerçevesinde hak sahibi çiftçilerimize dağıtım yapılıyor. Ardından yapılan yer tesliminden sonra ilk 4 yıl ödemesiz olmak üzere devamında, 10 yılda 10 eşit taksitle faizsiz şekilde toplamda 14 yılda ödenecek biçimde makul fiyatlarda topraklandırılma yapılıyor. Köyünde kalıp çiftçilik yapan üreticilerimize verilen topraklarla ayni ve nakdi destekler tarımsal üretimin sürdürülmesi açısından çok önemli. Eskişehirli çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun, Rabbim bereketini artırsın. Çiftçi kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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