Eskişehir'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 159 obje ele geçirildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 157 sikke ve 2 metal obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hisar Mahallesi'nde şüpheli bir araç durduruldu.

Jandarma ekipleri, araçta yaptığı aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 157 sikke ile 2 metal obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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