Eskişehir Valisi Ayyıldız, Orgeneral Gülan'ı kabul etti

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ESKİŞEHİR (AA) - Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanan Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Vali Erol Ayyıldız'a veda ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valiliğe gelişinde Vali Ayyıldız tarafından karşılanan Orgeneral Gülan, günün anısına Valilik Şeref defterini imzaladı.

Açıklamada ziyaretteki görüşlerine yer verilen Vali Ayyıldız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hava Kuvvetleri Komutanlığına getirilen Orgeneral Atilla Gülan'a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Orgeneral Gülan ise Eskişehir’de görev yaptığı sürede tüm kurum ve kuruluşlarla uyum içinde çalıştığına değinerek, kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür etti.



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