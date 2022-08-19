Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini" suçlarını işledikleri iddia edilen kişilerin yakalanmasına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"Fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini" suçlarını işledikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.