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BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de gündemi değerlendirdi:

AA

BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de gündemi değerlendirdi:

ESKİŞEHİR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin çok başarılı bir diplomasi örneği sürdürdüğünü söyledi.

Eskişehir'de bir otelde basın toplantısı düzenleyen Destici, gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Destici, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet kurumlarının ve yetkililerinin, dünya gündeminde ve basınında çokça yer aldığını, gündem belirlediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmeye değinen Destici, şöyle konuştu:

"Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan bu süreçle, savaştan sadece Rusya, Ukrayna ya da Ukrayna'nın komşuları olumsuz etkilenmedi. Elbette ki onlar daha fazla olumsuz etkilendi. Ukrayna ve Rusya'nın en büyük tahıl üreticilerinden olmaları hasebiyle bütün dünya ülkeleri bundan ziyadesiyle etkilendi. Onun için dünkü görüşme Cumhurbaşkanı'mızın tabii Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinden sonra bu görüşmenin gerçekleşmesi sebebiyle acaba savaşta bir barış ihtimali mi var, bir olasılık mı var, bu güçlü müdür, zayıf mıdır? Bu gündeme geldi. İkincisi ise İstanbul'da daha önce yapılmış olan tahıl koridoru anlaşması ve bu anlaşmanın sağlıklı bir şekilde yürüyor olması BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de dün Lviv'e gelmesi şu soruları da akla getirdi: İnşallah bu tahıl koridoru hem sağlıklı bir şekilde yürümeye devam edecek hem de daha da genişleyecek ve burada bir sıkıntı olmayacak.

Biz başından beri şunu söyledik: Elbette ki savaş istemiyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını haksız ve hadsiz buluyoruz. Bu işgale karşıyız. Ortada bir savaş var. Bunu ne Amerika ne Avrupa ya da başka bir güç durduramadı. Dolayısıyla bundan sonra neye bakmak lazım? Bundan sonra her iki ülkeyle de sağlıklı ilişkiler sürdürüp hem dünyanın ve insanlığın bu savaştan daha az etkilenmesi, daha az mağduriyet yaşanması, öbür taraftan da tahıl başta olmak üzere oradaki üretilen ürünlerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde diğer dünya ülkelerine ve insanlığa ulaştırılması... Tabii en nihai hedef ise savaşın sona erdirilmesi. Dolayısıyla da sonuç olarak Türkiye'nin burada çok başarılı bir diplomasi örneği sürdürdüğünü görüyoruz."

Destici, bir gazetecinin, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanlarının yaptığı toplantılarda cumhurbaşkanı adayının henüz belirlenmemesine ilişkin sorusunu yanıtlarken "Cumhuriyet Halk Partisinin adayı kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisinin bundan bir geri adım atmayacağımı düşünüyorum. Kemal Bey'in hakkı mıdır? Sonuna kadar da hakkı olduğunu düşünüyorum." dedi.

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