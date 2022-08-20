Eskişehir'de görevli lösemi hastası genç doktor hayatını kaybetti

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir İl Ambulans Servisinde bir yıl önce göreve başlayan ve lösemi hastası olan Selin Gizem Kıreli, tedavi gördüğü Ankara'da yaşamını yitirdi.

İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, Selin Gizem Kıreli için taziye mesajı yayınladı.

Pala, mesajında, "Eskişehir İl Ambulans Servisinde çalışan ekip arkadaşımız Dr. Selin Gizem Kıreli'yi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Eskişehir 112 ailesi adına merhumeye Cenabı Hak'tan rahmet, kederli ailesi ve camiamıza sabırlar dileriz." ifadesini kullandı.

Genç doktorun bugün memleketi Konya'da toprağa verileceği öğrenildi.

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