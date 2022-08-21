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Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencileri 15 yılda 15 hidrojenli araç üretti

AA

Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencileri 15 yılda 15 hidrojenli araç üretti

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) öğrencilerinden oluşan Hidroana Ekibi, geliştirdikleri hidrojenli araçlarla ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak alternatif enerji kaynaklarına dikkati çekiyor.

Dönemin Mühendislik Fakültesi Dekanı olan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal danışmanlığında 2007 yılında öğrenciler tarafından kurulan Hidroana Ekibi, hidrojen yakıtlı araçlar geliştiriyor.

Ekip, kurulduğu günden bu yana tasarımı ve yazılımı tamamen kendilerine ait 15 araç üretti. Öğrenciler bu sene ürettikleri iki araçtan "Dorlion" ile TEKNOFEST​​​​​​​ Efficiency Challenge'a katıldı, "Midas" ile Fransa'daki Shell Eco-Marathon Avrupa Yarışı'nda üçüncü oldu. Gelecek yıl için hazırlıklara başlayan 30 kişilik ekip, Dorlion ve Midas'ta geliştirmeler yapıyor.

Ekibin danışmanı ve Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İrfan Töre, AA muhabirine, Hidroana'nın petrol dışı alternatif enerjili araç yarışmalarına katılmak ve bu konuda toplumu bilinçlendirmek için kurulduğunu söyledi.

Prof. Dr. Hasan Mandal'ın bu konuda çok emeğinin bulunduğunu belirten Töre, şöyle devam etti:

"2008 yılında ürettiğimiz ilk araçla katıldığımız TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmada Türkiye üçüncüsü olduk. Disiplinler arası çalışarak başarılı olduk. Sayısal bütün bölümlerden ekibimize öğrenci kabul ediyoruz. Her yıl yenilenerek yolumuza devam ediyoruz. TÜBİTAK desteğiyle deneyimler kazanarak araçlarımızı yeniliyoruz. Araçları yenilerken yerliliğe önem veriyoruz. 'Dorlion' adını verdiğimiz aracın neredeyse tamamı yerli. Gurur duyuyoruz. Kendi rekorlarımızı kırarak Avrupa üçüncülüğü gibi büyük bir başarıya imza attık. En az yakıtla en uzun menzile ulaşabilmeyi hedefleyen bir yarışma. 1 metreküp hidrojenle 378 kilometre katettik."

Töre, hidrojenin çevreci bir yakıt türü olduğuna değinerek, bu enerjinin Avrupa'da yaklaşık 10 yıldır yaygın olarak kullanıldığını bildirdi.

Geliştirdikleri araçların yazılımı ve birçok parçasını kendilerinin yaptığını aktaran Töre, "Telemetri ve enerji yönetim sistemlerini kendimiz gerçekleştiriyoruz. Aracın birçok parçasını 3 boyutlu yazıcıyla oluşturuyoruz. Araç için gereken parçaları yerli ve milli olarak üretebiliyoruz. Araçta ne kadar yakıt kaldı, ne kadar yol daha katedebilirsiniz göstergelerine sahip yol bilgisayarı geliştirdik. Shell bu bilgisayarı bizden görerek, yarışmaya katılan araçlarda yol bilgisayarı olarak sunmaya başladı." diye konuştu.

İrfan Töre, ekibine destek olan ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu'na teşekkür etti.

- "Gelecek yıl Avrupa sıralamasında daha da yükseleceğiz"

Ekibin mekanik birim şefi Makine Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Emre Kartal da Hidroana üyelerinin, bilgi birikimini takıma yeni katılanlara aktararak başarı elde ettiğini belirtti.

Hidroana'nın mekanik, elektrik ve hidrojen birimlerinden oluştuğunu ifade eden Kartal, şu bilgileri paylaştı:

"Akademik takvim dışında yaz döneminde de çalışmalarımız sürüyor. Araçlar tasarımdan çizime, mekanik aksamından kart yazılımına tamamen Hidroana Ekibi'nin ürünüdür. Hidrojen enerjisi üzerine çalışmak bizi heyecanlandırıyor. Önemli bir enerji kaynağı. Her yıl yeni araç da yapmıyoruz. Bazen araçlar üzerinde geliştirmeler yapıyoruz. Yaz dönemindeyiz ancak aktif olarak çalışıyoruz. Her gün atölyeye gelerek araçlarımızın üzerinde geliştirmeleri, planlamalarımızı yapıyoruz. Gelecek yıl ilk hedefimiz aslında Avrupa'da yerimizi kaybetmeden sıralamada daha da yükselmek. Daha iyi derece için elimizden geleni yapacağız."

Takımın kadın pilotu ESTÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Esra Ertem ise Hidroana Ekibi'nde yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Araç içindeyken ekip ruhunu çok iyi hissettiğini anlatan Ertem, "Arkadaşlarımın ve ekibimizin 15 yıllık emeğini boşa çıkarmamak için elimden gelenin en iyisi yapmaya çalışıyorum. Avrupa'da da kadın pilotlar var. Ancak Türkiye'deki yarışmalarda çok az kadın pilot var. Gelecek yıllarda yine aynı şekilde Shell Eco-Marathon Avrupa ve TÜBİTAK'ın yarışlarına katılacağız. Daha iyi sonuçlar alarak takımızı, ülkemizi ve ESTÜ ailesini gururlandırmak istiyoruz." dedi.

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