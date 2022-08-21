Eskişehir'de esnafı 4 ay önce tahliye edilen Kurtuluş Kapalı Pazarı'nın yıkımına başlanmadı

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Kurtuluş Kapalı Pazarı'nın bulunduğu alana yapılacak projenin ayrıntılarının ve takviminin açıklanmasını beklediklerini belirtti.

Gücüyener, yaptığı yazılı açıklamada, 350'nin üzerinde esnafın vatandaşlara hizmet sunduğu Kurtuluş Kapalı Pazarı'nın dayanıksız olduğu, yıkılma ve zarar verme tehdidi olduğu gerekçesiyle mart ayında boşaltıldığını anımsattı.

Riskli bina olduğu ve bu konuda verilmiş bir rapor olduğu gerekçesiyle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından alelacele tahliye işlemi gerçekleştirildiğini ifade eden Gücüyener, şöyle devam etti:

"Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin kiracısı olarak hizmet veren esnafımız geçtiğimiz mart ayında tahliye edildi. Esnafımıza gönderilen tahliye yazılarında '9 Mayıs 2022'de yıkıma başlanması planlanıyor' denildi. Tahliye gerekçesi mayıs ayında yıkım yapılacağıydı. Hemen yıkılması lazım denilen binanın tahliyesinin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi hala yıkım yapmadı. Buradan tahliye edilen esnafa da kapalı pazar yerinden faydalanan Eskişehirlilere de bir an evvel yeni bina yapılacağı sözü verildi ancak hala bir icraat yok. Yaz aylarını binayı yıkmadan geçirenler, inşaatı kar yağdığında mı yapacak? Riskli olduğu ifade edilen bina neden hala yıkılmadı? Esnafın alelacele tahliyesinin yıkımın başlaması dışında bir sebebi mi vardı? Kurtuluş Pazar Yeri'nin bulunduğu yere yapılacak projenin ayrıntıları ve takvimi kısacası akıbetinin ne olacağı ivedi şekilde hemşehrilerimizle paylaşılmalı."

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